Том Круз рисковал жизнью ради съемок фильма «Миссия невыполнима: Последствия»

Сегодня, 09:18

В Голливуде киностудия Paramount Pictures завершила работу над приключенческим боевиком «Миссия невыполнима: Последствия». Исполнителю главной роли Тому Крузу пришлось совершить серию экстремальных прыжков с парашютом ради одной эффектной сцены.

На YouTube-канале Paramount Pictures появилось видео со съемочной площадки новой «Миссии невыполнимой».

Том Круз рисковал жизнью ради сцены эффектного прыжка с парашютом. Голливудскому актеру пришлось несколько раз сигать с высоты в 7 км, раскрывая парашют в 600 метрах от поверхности земли. Благо, трюки закончились без происшествий. Том Круз обрел печальный опыт травмирования в августе прошлого года. Ради съемок фильма 55-летний актер сломал лодыжку во время прыжков по крышам. Paramount Pictures пришлось на 2 месяца прерывать работу.

Премьера приключенческого боевика «Миссия невыполнима: Последствия» запланирована на июль.