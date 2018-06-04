На «Кинотавре» покажут фильм о Донбассе

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Кинофестиваль, открывшийся в минувшее воскресенье в Сочи, станет не только своеобразной «ярмаркой тщеславия» для приглашенных звезд, но и творческой площадкой для «серьезного» кино. Одним из фильмов на актуальную тематику стала работа режиссера Дениса Шабаева.

На «Кинотавре» покажут фильм о современном Донбассе в условиях гражданской войны и противостояния непризнанных народных республик националистической киевской власти, совершившей четыре года назад вооруженный переворот на Украине. Фильм назван по имени главного героя «Мира». Словак эмигрировавший, в свое время в Великобританию, резко меняет свою судьбу и приезжает на Донбасс в ЛНР.

Мира, родившийся и воспитывавшийся еще в социалистической стране, считает, что в Луганске есть возможность совершить идеологическую реставрацию социалистического строя, а также, творчески реставрировать все памятники и монументы эпохи СССР. Фильм снят с использованием непрофессиональных актеров. В картине, каждый человек, попавший в кадр, проживает свою собственную жизнь.