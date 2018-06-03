«Наркоман что ли?»: Фото Джонни Деппа в Петербурге шокировали фанатов

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Множество версий и предположений самого мрачного свойства появились в чатах, посвященных любимому актеру и «немного» музыканту появилось после его гастрольного посещения России. Некоторые поклонники, судя по комментариям, предполагают худшее.

Фото Джонни Деппа в Санкт-Петербурге шокировали фанатов и стали причиной для сравнения облика голливудской звезды с характерной внешностью наркомана. Два снимка, на которых Депп позирует с российскими поклонницами, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Джек Воробей буквально превратился в «общипанного» и больного цыпленка-переростка. Поклонники вынуждены выбирать между страшными версиями о «химиотерапии» и прогрессирующей наркотической зависимостью.

Правда, некоторые комментаторы написали, что Джонни скоро приступит к съемках фильма, в котором должен сыграть изможденного и смертельно больного узника. Зная профессионализм актера, действительно можно предположить, что Депп входит в образ, как всегда, с крайней тщательностью и самоотверженностью. Тем не менее, поток недоуменных вопросов и жалости фанатов уже трудно остановить. Наверное, сам актер опровергнет нелепые слухи.