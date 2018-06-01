В омутнинске открыли кинозал стоимостью 5 миллионов рублей

Вчера, 22:17

Деньги на оборудование зала были выданы Фондом кино РФ на безвозвратной основе. Взамен кинозал будет в течение 3-х лет транслировать преимущественно российские фильмы.

Сегодня в Омутнинске открыли кинозал «Фрегат», стоимостью 5 млн рублей. Деньги были выделены Фондом кино РФ на безвозвратной основе. Единственным условием является обязательная трансляция российских кинолент в течение трех лет. Отчитываться о фильмах, которые будут выходить в прокат, кинозал будет с помощью системы ЕАИС.

В 2017 году владельцы «Фрегата» подали заявку на участие в конкурсе, по результатам которого предприятие стало одним из 6-ти в Кировской области, которые прошли экспертизу и получили рекомендации на получение средств для создания условий трансляции национальных фильмов.

Средства должны расходоваться исключительно на закупку, транспортировку и установку оборудования, предназначенного для кинозалов: экран, проекторы, кресла, свет и так далее. Исключается использование средств на ремонт, переоборудование или новое строительство.