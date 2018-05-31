Определены лучшие сериалы первой половины 2018 года

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Специалисты журнала Time определили список наилучших сериалов начала 2018 года. Известно, что большинство из низ созданы на основе литературных произведений.

Популярность телевидения растет с каждым годом. Данная индустрия построена таким образом, что у человека пропадает необходимость ходить в театры, читать книги. Журналистами Time создан специальный рейтинг наилучших телевизионных сериалов первой половины текущего года.

Сообщается, что в их число вошли такие популярные сериалы, как «Русская служанка», «Патрик Мелроуз», «Атланта» и другие. Также в их число вошли и документальные лента – «Дикая-дикая страна». Популярностью также пользуется продолжение мистического телесериала «Твин Пикс».

Аналитики телевизионного рынка сообщают, что до конца 2018 года ситуация может кардинально измениться, ведь выход основных телевизионных премьер всегда запланирован на осень. Многие зрители стали отдавать предпочтение историческим фильмам, которые основываются на реальных фактах, а также сериалам, которые сняты по мотивам известных литературных произведений.