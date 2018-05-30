Ума Турман поучаствует в съемках мистического сериала для Netflix

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Актриса сыграет одну из основных ролей картины, в которой рассказ пойдет о девушке, выжившей благодаря пересадке сердца от неизвестного донора.

Ума Турман поучаствует в съемках мистического сериала "Потайные комнаты", снятого для платформы Netflix. Знаменитость предстанет в роли донора, чье сердце пересажено главной героине киноленты. Турман не сможет поверить в то, что ее ребенок погиб, а также начнет выяснять обстоятельства трагедии, переплетенной с мистикой.

В то же время, главная героиня, которой посчастливилось выжить при загадочных обстоятельствах, начнет раскрывать в себе черты характера донора и необъяснимые сверхспособности. О дате выхода первого сезона сериала, в котором будет 10 серий, пока не сообщается.