Человек-муравей снимется в фильме про суперскоростного ежа Соника

Сегодня, 15:30

Звезда супергеройской картины Marvel Пол Радд получил главную роль в экранизации популярной игры от студии Paramount Pictures.

Подробности сюжета нового фильма создатели хранят в тайне, однако известно, что Пол Радд претендует на роль полицейского Тома, который станет лучшим другом суперскоростного синего ежа Соника, и будет помогать ему сражаться с армией Эггмэна, пытаясь противостоять опасному Доктору Работнику.

Человек-муравей включится в съемочный процесс уже летом. Сам фильм для детей Sonic the Hedgehog выйдет на большой экран в 2019 году. Картина будет включать элементы компьютерной анимации и игрового кино.

Paramount Pictures выделил на создание ленты 90 млн долларов, и не исключает возможного продолжения истории о приключениях Соника и Тома в случае успеха первой части. Режиссером выступит Джефф Фоулер, а продюсером будет Тим Миллер, который известен по первой части фильма «Дедпул».

Пол Радд - американский актёр, сценарист кино и телевидения. Наибольшую известность актеру принесли роли Майка Ханнигана в телесериале «Друзья», Скотта Лэнга в фильмах «Человек-муравей» и «Первый мститель: Противостояние».