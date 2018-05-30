The Guardian опубликовал список худших исторических фильмов

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Статья известного британского историка и писателя появилась в издании 29 мая с заголовком «Лучшие фильмы о войне за все времена и те, которые я не переношу».

Энтони Бивор много и красочно написал о том, насколько пренебрежительно создатели современных фильмов относятся к исторической подоплеке своих творений, особенно когда дело касается художественны фильмов о войне. Писатель назвал худшими с точки зрения достоверности представленных фактов такие известные кинокартины как «Дюнкерк», «Патриот», «Спасти рядового Райана», «Темные времена» и «Враг у ворот».

Автор подробно разобрал недостатки и преимущества каждого названия в своем списке. Так, к примеру, в «Дюнкерке», по словам Энтони, режиссеру совершенно не удалось показать масштаб разворачивающихся боевых действий, а в «Темных временах» персонажи вообще находятся в бункерах в то время, когда Лондон еще не бомбили.

Бивор также выразил личные эмоции касательно просмотра подобных произведений, он сравнил это с неприятным походом к стоматологу. А жена историка, по его же словам, и вовсе отказывается смотреть вместе с ним подобные фильмы из-за количества ремарок, которые он постоянно озвучивает.

Однако историк привел и примеры достойных по его мнению кинокартин. Среди них были названы французский фильм 1965 года «317-й взвод» о войне во Вьетнаме и «Битва за Алжир» 1966 года о войне за независимость страны в 1950-х.

Пользователи в комментариях на сайте The Guardian, к слову, предложили добавить к списку ужасающих своей мрачностью фильмов военной тематики советскую киноленту «Иди и смотри».