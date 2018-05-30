Блэйк Лайвли остроумно ответила на «подколку» Райана Рейнольдса

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Немногие голливудские звезды могут похвастаться обладанием тонкого чувства юмора. Обычно шутки знаменитых актеров занимают пространство «ниже пояса». Однако есть в «империи грез» пара, чьими остротами наслаждаются поклонники.

Недавно Блэйк Лайвли остроумно ответила на «подколку» своего любимого супруга Райана Рейнольдса. На своей страничке в социальной сети актриса устроила рекламную компанию нового фильма «Простая просьба», где она исполнила роль загадочно пропавшей девушки по имени Эмили. «Что же с ней случилось?», - интриговала поклонников и потенциальных зрителей, Лайвли.

Первым на риторический вопрос отозвался Рейнольдс, который намекнул жене, что имеет право на раскрытие тайны, потому как, в свое время, был отвезен ею в клинику, когда у Блэйк уже отошли воды. Коварная Лайвли ответила еще более интригующе, мол, то, что случилось с Эмили в картине, не тот секрет, который должен волновать супруга более всего. Поклонники оценили шутку и написали множество комментариев, в которых иронизировали над Рейнольдсом.