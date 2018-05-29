Прилепин приедет в Железноводск для открытия курортного сезона

Сегодня, 13:08

Известный писатель, филолог и публицист Захар Прилепин не только посетит «открытие высокого курортного сезона» в Железноводске 2 июня, но и утвердит положение о международном фестивале «Герой и Время».

Инициатором проведения кинофестиваля в Железноводске в следующем году стал Сергей Пускепалис, который обосновал выбор города тем, что Железноводск является родиной его детства и богат санаториями и минеральными источниками. Предложение Сергея поддержало Министерство культуры и администрация Ставропольского края. Получив также поддержку от коллег из «Русского художественного Союза», а именно от Эдуарда Боякова и Захара Прилепина, Пускепалис окончательно утвердился в организации «Героя и Времени».

Предполагается, что единомышленники будут присутствовать на мероприятиях в честь открытия курортного сезона 2 июня, где и утвердят положение об организации фестиваля в 2019, а сам Захар может стать одним из членов жюри по оценке кинолент.

Напомним, что недавно также появилась информация об участии Прилепина в фильме «Толерантность» от режиссера Андрея Грачева.