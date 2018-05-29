Умерла актриса Корнелия Франсес

Сегодня, 07:40

В Австралии тяжелая и продолжительная болезнь унесла жизнь одной из самых популярных актрис континента. Врачи, по словам родственников умершей, боролись за ее жизнь до последней минуты.

На 77-м году жизни умерла популярная актриса Корнелия Франсес. Актриса прожила нелегкую жизнь, но сумела оставить свой след в киноиндустрии Австралии, куда она переселилась из Великобритании. Франсес органично совмещала амплуа трагической и характерной актрисы.

В основном она снималась в телесериалах, однако продюсеры знали, что участие Франсес принесет проекту непременный успех. Также Корнелию Франсес помнят в Австралии, как щедрую меценатку и благотворительницу. Она помогала не только молодым актерам.

Франсес активно сотрудничала с организациями, которые боролись за выживание редких и исчезающих видов животных.

Кроме того, актриса помогала одиноким женщинам во время беременности.

Эта фотография была сделана в последние дни знаменитой актрисы её сыном:

"Очень личная фотография моей мамы в один из ее покоящихся моментов, она такая спокойная, мягкая и безмятежная. Я действительно люблю эту женщину".