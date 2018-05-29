NECA выпустит фигурку культового режиссера Гильермо дель Торо

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Несмотря на полный провал в среде кинокритиков и триумф на последнем «Оскаре» фильма «Формула воды», режиссер ленты в очередной раз проснулся знаменитым. Популярный производитель тематических игрушек намерен запечатлеть образ творца в пластмассе.

Компания NECA уже официально заявила, что выпустит фигурку культового режиссера Гильермо дель Торо во главе новой серии, по мотивам всех произведений, созданных постановщиком. На традиционном Comic-Con в Сан-Диего только двум тысячам поклонникам знаменитого мастера кинематографического сюрреализма, замешанного на узнаваемой реальности современных трендов, достанется миниатюрный дель Торо.

Остальные поклонники творчества «чудаковатого мексиканца» смогут довольствоваться игрушечными персонажами его фильмов. Например, всего за 40 долларов можно будет приобрести Бледного человека и Фавна, ставшими узнаваемыми после выхода на мировые экраны ленты «Лабиринт Фавна», а также инфернального мальчика-призрака из «Хребта дьявола». Уже более 20 лет компания NECA занимает нишу на рынке игрушек, выполненных по мотивам известных кинематографических шедевров.