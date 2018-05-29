Ян Флеминг взял образ Джеймса Бонда со своих сослуживцев

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Автор бондианы родился 110 лет назад, однако фильмы о Джеймсе Бонде популярны до сих пор. Джеймс Бонд является одним из самых популярных персонажей литературы двадцатого века.

Его коронные фразы знают все. Книга принесла большую популярность как автору, так и тем, кто снимал фильмы по произведению. Первая книга появилась в 1953 году, а следующая – в 1962. Жена писателя посчитала романы очень поверхностными и низкопробными, поэтому она не давала больших надежд на них. Однако вскоре гонорар за продажу книг пошел вверх. Флеминг взял образ агента 007 с сослуживцев Марвина Миншела и Питера Смизерса, а также с агента британской военно-морской разведки Уильяма Дандердейла.

Даже факт смерти Флеминга не оборвал бондиану. Кажется, что кинофильмы о Бонде никогда не закончатся. Например, в следующем году выйдет уже 25-й фильм. Подчеркивается, что ни в одном из фильмов не показывается старость персонажа. Хотя, учитывая возраст бондианы, уже можно предположить, что он – мужчина преклонных лет. Однако в каждой картине персонажа изображают как молодого мужчину в самом расцвете сил, готового на любые приключения и подвиги.