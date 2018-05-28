Энтони Хопкинс: Алкоголизм – это великолепный дар

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Алкоголизм помогает актеру направить энергию в рабочее русло. Знаменитый актер всячески оправдывает свое влечение к алкоголю.

На этот раз Энтони Хопкинс рассказал, что выпивка помогает ему в работе, так как она направляет ярость и злость в нужное русло. Мужчина гордится тем, что он алкоголик, и говорит, что это на самом деле лучший дар. Актер сравнил алкоголизм с пропастью, в которую он сбрасывает все ненужные ему вещи. В ином случае Хопкинс не может найти способа, куда девать негативные эмоции, чтобы не выбрасывать их на окружающих его людей. Хопкинс рассказал, что уже пытался бросить выпивку в 1975 году, однако негативные эмоции одолели его, и ему пришлось снова вернуться к «хобби». Мать Энтони говорит, что нельзя притворяться тем, кем не являешься. «Если ты монстр, то будь монстром», - говорит женщина, и Хопкинс с ней полностью согласен.