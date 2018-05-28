Режиссёр Линч раскритиковал соцсети и «экспертов»

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Некоторые люди любят выкладывать свои впечатления от просмотренного на общее обозрение, а это отпугивает потенциальных зрителей. Дело в том, что просмотр фильмов и мнение о нём – это личное дело, а писать отзывы – вредно и бессмысленно.

Культовый режиссёр Дэвид Линч в своём недавнем интервью раскритиковал социальные сети и «экспертов», которые пишут в них свои отзывы о картинах. Именно это и отпугивает зрителей.

По словам Линча, когда он заканчивает фильм, так приходится сталкиваться с давлением критики. Для режиссёра его фильмы значат очень много, но это не означает, что он хочет высказываться о них.

Линч проводит аналогию и предлагает представить, что автор картины просто умер, его же нельзя будет выкопать из могилы и спросить о сюжете. Существует только книга.

Однако сложилась тенденция, что люди в основном хотят говорить о фильме, только когда тот выходит. Режиссёр считает, что в этом есть смысл, если человек был поэтом.

Линч также считает, что просмотр картин – это личное дело каждого, как и реакция и впечатления от него. А все эти отзывы «экспертов» в соцсети режиссёру кажутся бессмысленными и вредными.