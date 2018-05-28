Аня Чиповская сыграет в новом сериале «Пекарь и красавица»

Сегодня, 13:03

Актриса получила роль красавицы Саши Лариной, наследницы миллионов. Ее партнером станет Никита Волков, звезда «Черновика».

Аня Чиповская на сегодняшний день находится в списке самых востребованных актрис Российской Федерации, а потому она не переживает творческого дисбаланса и всегда находится при любимой работе. Звезда сыграет в картине «Пекарь и красавица», состоящей из 17 серий. В новом сериале Аня перевоплотится в Сашу Ларину, красавицу и наследницу многомиллионного состояния. Никита Волков станет Андреем, простым пекарем, и любовная история начнется в туалете модного ресторана, где познакомятся главные герои.

Режиссером ленты выступает Федор Стуков, известный по работе «Восьмидесятые». Первый съемочный день прошел в московской хинкальной, где была разбита тарелка. Аню Чиповскую очень ценят режиссеры и хотят видеть селебрити в своих лентах.