Сегодня, 07:28

Популярный актер предстанет перед своими многочисленными поклонниками в привычном амплуа. Между тем, как Ольга Зуева займет режиссерскую позицию на площадке, одновременно выступая в качестве главной героини мелодрамы.

Данила Козловский приедет во Владивосток на съемки фильма «Тигровая сопка». Решение о запуске проекта уже принято, однако экспертный совет при министерстве культуры России еще не определил свою позицию по государственному финансированию фильма. Сама Зуева, в недавнем видеообращении рассказала, что сюжет картины о людях неординарных, прошедших через личные трагедии и отторжение социума, должно вызвать интерес у зрителей.

По сценарию, автор которого пока не называют, Козловский сыграет человека, недавно вышедшего из мест лишения свободы и пытающегося занять свое место в новой жизни, но пересекается с судьбой героини Зуевой, которая психически неуравновешенна и создает герою множество дополнительных проблем. Продюсер фильма считает, что для создания качественной кинопродукции достаточно 60 миллионов рублей.

Напомним, ранее Зуева сыграла у Козловского в фильме «Тренер», принятого кинокритиками весьма неоднозначно.