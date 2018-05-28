Глен Клоуз: 60 лет воспринимаются как конец света

Сегодня, 06:30

Актриса получила бешеную популярность после выхода на экраны «Рокового влечения», ставшей одной из самых ярких лент своего времени. Её партнёром по главным ролям стал Майкл Дуглас.

И он, и она после этого не назывались иначе, как секс-символ. Актрисе уже немало лет, но она находится в полном ладу с собой.

После «Рокового влечения» о Клоуз не мечтал только импотент или тот, кто не видел этой картины. Её фотографии массово тиражировались журналами и календарями. Только официальных мужей у неё было четверо.

Сейчас секс-символ 90-х полностью поменяла имидж. После съёмок в мелодрамах, она стала предпочитать комедии. Также изменилась и её внешность.

Копну шикарных белокурых волос она заменила стрижкой «под мальчика». Платья 71-летняя Глен Клоуз также, похоже, полностью исключила из своего гардероба. Сейчас она предпочитает ношение брючных костюмов.

Седину своих волос она считает естественной и не скрывает её. Даже шутит, на краске получается неплохая экономия.

Клоуз не любит посещать светские мероприятия. Однако, на одной из кинопремьер её всё же заметили. Она сообщила, что хорошая роль доступна в любом возрасте.

В молодости, продолжила она, 60 лет воспринимаются как конец света. Когда дорастаешь до этого возраста, приходит понимание, что и конец света может быть великолепным.