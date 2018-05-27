Гребенщикова возмутил фильм Серебренникова о Викторе Цое

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Легендарный певец и гитарист рок-группы «Аквариум» раскритиковал сценарий пребывающего под уголовным преследованием режиссера «Гоголь-центра» к картине о фронтмене коллектива «Кино».

«Сценарий фильма Серебренникова о Викторе Цое – ложь от начала до конца. Человек, писавший это, не был на нашей планете. У него совсем другое в голове, он не понимает, как люди могут так жить», - раскритиковал Борис Гребенщиков работу подсудимого режиссера «Гоголь-центра».

Фильм Серебренникова возмутил гитариста рок-группы «Аквариум» из-за демонстрации проживающих в настоящее время московских хипстеров, ничего не требующих от жизни. У Гребенщикова, Цоя и прочих музыкантов 80-х годов прошлого века была другая мотивация, из-за которой они жили по-другому.

В ноябре текущего года стартуют съемки фильма «Цой», рассказывающие историю жизни одноименного лидера «Кино». Сценарий к нему написал музыкант Алексей Рыбин, стоявший у истоков легендарной советской группы. Работу Серебренникова успел прокомментировать режиссер нового проекта Сергей Снежкин.

«Я не видел фильма Кирилла, но, наверное, он рассказывает о том, что Цой жил, а мы – о том, что он жив», - заявил кинодел.