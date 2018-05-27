Кончаловский планирует снять фильм о расстреле рабочих НЭВЗ в Новочеркасске

Сегодня, 07:27

Олеся Гидрат подчеркивает, что бюджет исторической картины обойдется в 150 млн рублей. События июня 1962 года известны как забастовка работников, из которых 26 человек убили, еще 87 пострадали от рук армии и КГБ.

Режиссёр Андрей Кончаловский планирует снять новый документальный фильм, основанный на реальных событиях. О расстреле рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и других горожан решил напомнить именитый режиссер. По словам продюсера центра Андрея Кончаловского бюджет картины составит не менее 150 млн рублей. Главной сюжетной линией станет расстрел рабочих НЭВЗ в Новочеркасске. В истории России есть упоминание об этом случае.

Принято считать, что Новочеркасский расстрел - это название событий в Новочеркасске Ростовской области. Причиной стала забастовка рабочих в 1962 году. Смертные приговоры вынесли семерым активистам, которые организовали митинг рабочих. После распада СССР все осуждённые были реабилитированы. Привлечения внимания современных людей к такому факту вопиющей несправедливости неоднозначно оценили историки, поскольку ситуация очень запутана и «ворошить» прошлое специалисты не рекомендуют.