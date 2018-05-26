Съемки фильма "Цой" начнутся в ноябре 2018 года

Фильм «Цой», автором которого стал основатель группы «Кино» Алексей Рыбин, начнет подготовку к съемкам уже этой осенью.
Фильм претендует на получение государственных субсидий, поэтому в субботу в Минкультуре РФ прошла защита проектов. Художественный руководитель кинопроекта Сергей Снежкин рассказал, что съемки ленты пройдут в ноябре 2018 года. Также Снежкин подчеркнул, что он не смотрел картину Серебренникова о Цое, однако режиссер уверен, что фильм рассказывает о роли артиста в прошлом, а их фильм повествует о влиянии Цоя на современное общество.
Начало съемок напрямую зависит от финансов. Если правительство одобрит субсидии, то работа начнется уже этой осенью.
Напомним, что Сергей Рыбкин известен по фильму «Скоро все закончится», с которым он выступал на неделе кино в Лондоне, на конкурсе «Конотавр» и на многих других. Рыбин выступал в группе Цоя в качестве гитариста. Молодые люди записали альбом «45», который и принес им большую популярность.