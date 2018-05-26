Съемки фильма "Цой" начнутся в ноябре 2018 года

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Фильм «Цой», автором которого стал основатель группы «Кино» Алексей Рыбин, начнет подготовку к съемкам уже этой осенью.

Фильм претендует на получение государственных субсидий, поэтому в субботу в Минкультуре РФ прошла защита проектов. Художественный руководитель кинопроекта Сергей Снежкин рассказал, что съемки ленты пройдут в ноябре 2018 года. Также Снежкин подчеркнул, что он не смотрел картину Серебренникова о Цое, однако режиссер уверен, что фильм рассказывает о роли артиста в прошлом, а их фильм повествует о влиянии Цоя на современное общество.

«В наше время Цоя либо возвышают, либо недооценивают», - говорит Сергей.

Начало съемок напрямую зависит от финансов. Если правительство одобрит субсидии, то работа начнется уже этой осенью.

Напомним, что Сергей Рыбкин известен по фильму «Скоро все закончится», с которым он выступал на неделе кино в Лондоне, на конкурсе «Конотавр» и на многих других. Рыбин выступал в группе Цоя в качестве гитариста. Молодые люди записали альбом «45», который и принес им большую популярность.