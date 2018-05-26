Минкультуры: Евгений Сокуров просит на фильм о Донбассе 70 миллионов

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Тема, связанная с событиями на востоке Украины, тревожит многих именитых режиссёров. Она считается актуальной и таковой, которая сможет показать появление новых типов реальностей нашего века.

Евгений Сокуров вознамерился снять фильм о событиях в Донбассе. Минкультуры сообщает, что он просит финансировать эти съёмки на сумму в 70 миллионов рублей.

Свой проект Сокуров представил в Минкультуры, когда там проходила защита проектов, претендующих на то, чтобы федеральный бюджет их субсидировал.

Сокуров отметил в презентации, в основу сюжета положены реальные события на Донбассе, произошедшие в августе 2014 года.

Режиссёр отметил, в конфликте, длящемся на Донбассе пятый год, ежедневно гибнут люди. Ему в своём новом произведении интересно рассмотреть судьбы персонажей, участвовавших в этом процессе. Кроме того, без его внимания не останется и мотивация тех, кто добровольно едет участвовать в нём с обеих сторон.

Он полагает, фильм станет непредвзятым. Время для анализа ситуации у его автора для этого было вполне достаточно.

Прототипом главного героя и соавтором сценария станет персонаж, находившийся в плену целый месяц. Ему пришлось простоять со сломанной ногой под артогнём.

На главные роли приглашены не только известные российские актёры. В числе претендентов представители этой профессии из Грузии, Словакии и Франции.

Совокупный бюджет новой ленты оценивается в 105 млн рублей.