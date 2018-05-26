Новый фильм от Михалкова про советского боксёра «Mr.Нокаут» стоит 200 миллионов

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Считается, что картина с бюджетом в 200 миллионов рублей появится в прокате в 2020 году. Основой для ленты стали реальные действия, которые происходили с настоящим спортсменом из СССР в прошлом. Съёмки будут проходить на территории Узбекистана, Польши, РФ и Японии.

Известный актёр и режиссёр Артём Михалков собрался снимать новый фильм про советского боксёра Валерия Попенченко, который за свою карьеру стал олимпийским чемпионом. Он поведал о новой картине во время защиты проектов в области игрового кино. Участники мероприятия претендуют на получение дотаций из российского бюджета.

Новый фильм от Михалкова будет называться «Mr.Нокаут». Считается, что на экраны лента выйдет только в 2020 году. На её же производство планируют потратить в районе 200 миллионов рублей. Режиссёр отмечает, что в основу истории лягут реальные события. Пока что главные роли ещё утверждены не были, но известно, что съёмки пройдут на территории Узбекистана, Польши, РФ и Японии.

В Министерстве культуры РФ изучают будущие авторские и экспериментальные фильмы и сериалы. Всего представят 68 картин и шесть многосерийного кино. Какие именно работы будут финансироваться благодаря государственной поддержкой, станет известно немного позже.