Чулпан Хаматова сыграет главную роль в фильме про Елизавету Глинку

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В фильме «Доктор Лиза» под режиссурой Оксаны Карас роль Елизаветы Глинки, главы благотворительного фонда «Справедливая помощь», исполнит Чулпан Хаматова.

Сегодня в Министерстве культуры Российской Федерации была анонсирована идея фильма «Доктор Лиза», претендующего на получение субсидий из федерального бюджета. Режиссер отметила, что кинокартина не только имеет значимую социальную роль, но и стремится показать, что все люди одинаково подвержены испытаниям и страданиям, которые преподносит жизнь.

Стало известно, что фильм расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки, когда к ней с просьбой о помощи обратился отец больного ребенка. Также режиссер поведала, что главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Актриса не только имеет поразительное внешнее сходство с Глинкой, но и была лично с ней знакома, а также живет по ее же принципам.

Напомним, что Елизавета Глинка была общественным деятелем и правозащитником, директорам международной организации «Справедливая помощь». Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе два года назад, когда сопровождала перевозку лекарств для госпиталя в Латакии.