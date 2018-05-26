Маршрутчик из Волгограда блестяще сыграл в кино роль Иосифа Сталина

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Шофер 59-го городского микроавтобуса Эмзар Купрашвили 10 лет крутил баранку, не подозревая о наличии у себя высочайшего актерского мастерства. Отсутствие опыта съемок в фильмах никак не помешало мужчине максимально правдоподобно перевоплотиться в вождя народов СССР.

Режиссер Борис Марголин решил напомнить россиянам о былых подвигах 57-й армии Советского Союза, отважно выигравшей Сталинградскую битву и переломившую ход ВОВ, в фильме «Южные ворота». Съемка проходила в Котельниковском и Светлоярском районах города-героя Волгограда при участии военной техники и представителей исторического клуба «Пехотинец».

Источник фото: портал «Волгоградская правда»

Однако львиная доля внимания досталась простому маршрутчику из Волгограда Эмзару Купрашвили, который блестяще сыграл роль Иосифа Сталина. Шофер 59-го городского микроавтобуса с 10-летним стажем совершенно случайно попал в кино. Знакомый попросил новоиспеченного актера привести на съемочную площадку «Южных ворот» реквизит. Так Марголин и Купрашвили познакомились. Долго разглядывая водителя, режиссер в итоге предложил ему сняться в картине. Маршрутчик был согласен на роль танкиста, однако кинодел его ошарашил: «Сталиным будешь». Просидев час у гримеров, Купрашвили стал близнецом вождя народов СССР, а позднее максимально правдоподобно сыграл Генералиссимуса.

Источник фото: портал «Волгоградская правда»

К слову, Эмзар Купрашвили – уроженец Кахетии. Когда началась грузинско-абхазская война, шофер переехал в Россию, так как не мог воевать с братским народом.