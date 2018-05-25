«Построили»: В сети опубликовали анонс фильма про Крымский мост

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Премьера ленты намечена на 26 мая на канале RTД.

В Instagram-блоге «Крымский мост» опубликовали анонс документального фильма о переправе. В ролике говорится, что её «строили, строили и построили». В картине ведущие Алёна Свиридова и Николай Валуев расскажут о строительстве самого выдающегося инженерного сооружения в истории современной России. Помимо прочего здесь покажут все этапы возведения переправы через Керченский пролив из Краснодарского края в Крым, а также познакомят зрителей с местными жителями и достопримечательностями полуострова. «Снимали, снимали, снимали и сняли! Документальный фильм про меня. Не пропустите», - говорится в аннотации к видео. Показ фильма намечен на 26 мая. Он состоится на телеканале

Ранее мы писали, что зрители украинского телеканала назвали Крымский мост «мостом мира». В эфире авторской программы политика Анны Герман украинцам предложили высказать своё мнение относительно строительства переправы.