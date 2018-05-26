Джаред Лето может сыграть роль в российском фильме «Александрина»

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Авторы фильма «Александрина» заявили о намерении пригласить известного американского актера и музыканта Джареда Лето сыграть роль «спасителя» главной героини.

Фильм «Александрина» был представлен 25 мая на питчинге в Министерстве культуры. О намерении пригласить в состав актеров американского музыканта сообщил сам режиссер Филипп Абрютин во время презентации проекта.

«Александрина» задумана как повествование о девочке, которая со своей семьей отправляется в путешествие для добычи победы в музыкальном конкурсе. Однако фильм не о становлении новой звезды, а о сближении родных людей и семейной поддержке. Именно роль «спасителя», призванного в необходимый момент поддержать героев, предлагается сыграть Джареду Лето.

Напомним, помимо музыкальной известности Джаред также преуспел в актерской сфере, снявшись в таких фильмах как «Бойцовский клуб», «Господин Никто» и «Отряд самоубийц». Коллегами по цеху Джареду станут Константин Хабенский и Юлия Перисильд, которые должны будут играть родителей героини. А исполнительницу роли самой девочки будут выбирать в ходе масштабного кастинга по всей России.

Авторы проекта планируют снять фильм за 85 миллионов рублей, 50 миллионов рублей они рассчитывают получить в качестве государственной субсидии. Сами съемки предположительно будут проходить Москве, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Напомним, что не так давно Лето уже имел некое творческое сотрудничество с Россией, когда 28 апреля на концерте в Олимпийском на сцену неожиданно вышел Иван Ургант.