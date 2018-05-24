Гендальф требует показывать больше геев в фильмах

Сегодня, 17:34

Актер Иэн МакКеллен, известный по роли Гендальфа, раскритиковал Голливуд за отказ снимать фильмы с участием представителей ЛГБТ. МакКеллен заявил, что половина Голливуда полна представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Британский актер Иэн МакКеллен заявил, что половина Голливуда состоит из представителей ЛГБТ, однако, в киноиндустрии не спешат привлекать к съемкам гомосексуалистов. Он считает, что в кино должны показывать больше геев. Сам актер, который признался в своей нетрадиционной ориентации в 1988 году, также подвергался отказу режиссеров в съемках из-за того, что он гей.

Актер отметил, что после выхода в 1998 году фильма «Боги и монстры», в котором он снимался, ситуация немного изменилась и картина послужила признанию Голливуда в том. что геи и лесбиянки есть.

МакКеллен обвинил Голливуд и в том, что на протяжении долгого времени режиссеры не замечали чернокожих актеров, а права женщин ущемляли всеми возможными способами.

Ранее сообщалось, что общество геев и лесбиянок требовало от Голливуда вводить гомосексуалистов в каждый второй фильм, жалуясь на то, что в 2017 году резко уменьшилось число персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.