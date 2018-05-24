5 июня выпустят новую серию мультфильма "Простоквашино"

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В результате 30-летнего перерыва, 3 апреля вышла первая серия мультипликационного фильма про Простоквашино. Озвучивать пса Шарика взялся исполнитель Гарик Сукачёв, кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова, почтальон Печкин Ивана Охлобыстина, а дядю Фёдора озвучил Алексей Онежен.

5 июня выйдет новая серия "Прстоквашино".

"Каждый месяц будет выходить по одной серии мультфильма "Простоквашино", - рассказала председатель правления кинокомпании "Союзмультфильм" Юлиана Слащева во время национального экономического совещания.

Стоит отметить, что в мультфильме задействованы новые герои, которыми стали сестра дяди Фёдора Вера Павловна и некий зверёк Тама-Тама.

Петербургский международный экономический форум проводят в Санкт-Петербурге с 24 по 26 число текущего месяца.