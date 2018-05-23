Ричард Гир получит главную роль в телесериале впервые за 30 лет

Сегодня, 16:45

Актёр намерен сыграть американского медиамагната, который переживает последствия рухнувшего брака. Кроме этого он хочет помочь своему 30-летнему депрессивному сын, который живёт в Великобритании.

Ричард Гир снимется в главной роли в телесериале за последние 30 лет. По его словам, последний раз он принимал участие телепроекте очень давно. Сериал получил название "Мать, отец, сын" и выйдет на канале BBC. Он будет разбит на восемь серий. Режиссёром назначили Тома Роб Смита, который славится работами над телесериалом Убийство Джанни Версаче: "Американская история преступлений".

Как сам сказал Ричард Гир, он снова счастлив стат участником проекта. Съёмки запланированы на предстоящее лето в Англии и Испании.