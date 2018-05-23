Жена Караченцова прокомментировала фейк о госпитализации артиста

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Вслед за сыном знаменитого артиста, который ранее назвал абсолютно неправдивыми сообщения некоторых средств массовой информации об обнаружении у отца вирусной инфекции, Людмила Поргина дала свой комментарий. Она также назвала сообщения фейком.

Жена Николая Караченцова вслед за сыном опровергла «утку» о госпитализации мужа после возвращения из Тель-Авива, где артист проходил курс специального лечения от обнаруженной у него злокачественной опухоли на легком. По словам Поргиной, сразу после возвращения из Израиля, Караченцов действительно лег в клинику.

Однако его госпитализация никак не связана с какими-либо инфекциями, а была необходима для тщательного осмотра, витаминной терапии и выработки дальнейшей стратегии лечения онкологии. В настоящее время актер находится на даче. Караченцов полон сил и намерен завтра посетить театр.