Сын Караченцова опроверг "утку" о госпитализации отца

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Знаменитый российский актер после прохождения в Тель-Авиве курса лечения рака легких, которые у него диагностировали прошлой осенью, вернулся в Москву. Сегодня некоторые СМИ сообщили о том, что Караченцов госпиталтзирован с вирусной инфекцией.

Сын Николая Караченцова Андрей опроверг "утку о госпитализации отца. Актер после возвращения из Израиля прошел необходимое обследование в московской клинике. Во вторник Караченцов был выписан и пеерехал на подмосковную дачу. Там он сейчас и находится.

Караченцов был отправлен в израильскую клинику благодаря материальной помощи друзей и поклонников. В Тель-Авиве после первых дней терапии, актеру, по словам супруги, стало намного лучше. Между медицинскими процедурами Караченцов слушал стихи своего любимого поэта Сергея Есенина и повторял строки, тем самым, развивая речь. Через месяц в Москве планировался консилиум специалистов по онкологическому заболеванию актера.