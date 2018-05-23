«Союзмультфильм» в новых сериях сделает из попугая Кеши стендапера

Сегодня, 10:21

Явный провал с продолжением мультипликационной истории «Трое из Простоквашино» и скандал с автором оригинального сценария Эдуардом Успенским, не повлияло на планы самой известной отечественной анимационной студии. Уже озвучена вероятность нового проекта.

«Союзмультфильм» намерен в новых сериях сделать из попугая Кеши, полюбившегося зрителям в конце 80-годов прошлого столетия, «современного стендапера». По словам руководства киноконцерна, проект адаптации персонажей «золотой коллекции» к новым реалиям, будет продолжен. Авторы идеи не намерены останавливаться лишь на создании новых серий, но планируют сделать Кешу героем полнометражной анимационной ленты.

Кинокритики, после ужасающе безвкусного продолжения «Трое из Простоквашино», выступают против того, чтобы нынешние представители «Союзмультфильма» задействовали в своих проектах персонажей их популярных советских лент. По мнению экспертов, они должны остаться в памяти поколений, такими же чистыми, добрыми и наивными, какими были задуманы и воплощены десятилетия назад.