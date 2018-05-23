Ушел из жизни кинооператор Сергей Чернышев

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Россия потеряла еще одного творца, прославлявшего ее историческое величие и показывающего зрителям развитие отечественной эпохи. Документальное кино понесло невосполнимую утрату.

В 78 лет ушел из жизни известный кинооператор, посвятивший свое творчество жанру документалистики Сергей Васильевич Чернышев. В 27 лет, получив диплом операторского факультета ВГИКа, Чернышев всю свою дальнейшую жизнь посвятил любимой профессии, став при этом значимой фигурой в развитии жанра. Документалист был удостоен многих отечественных и международных наград, в том числе, дважды в США.

Незадого до смерти Чернышев дал свое последнее интервью, в котором признался, что благодаря выбранной стезе, был счастлив всю жизнь. Сергей Васильевич встречался со многими великими людьми, такими, как Фидель Кастро, певец Ив Монтан, актриса Симона Синьоре, исследователь подводных глубин Жак Ив Кусто. За последние годы Чернышев снял монументальную трилогию об истории и трагедии династии Романовых.