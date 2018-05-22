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Известный актер Юрий Колокольников рассказал своему земляку, как за границей относятся к реалистичности съемок на темы, связанные с Россией. По словам гостя программы «вДудь», в киноиндустрии США преобладает хаос и неразбериха.

В Голливуде киноиндустрия искажает факты истории в отношении России, подчеркнул Колокольников. По его словам, за границей не сильно переживают за показ и презентацию достоверных фактов. Причиной стали не антироссийские санкции, которые не влияют на сильную и могучую страну, а непрофессионализм западных кинематографистов.

Часто они не умеют передать телезрителю сюжет, используя свои методы и способы, как кинематографистов. Также Дудь и Колокольников обсудили «клюкву» (неразбериху) в Голливуде.

Для РФ недостоверно описанные факты получают отблеск в отечественном кино и провоцируют негатив в отношении тех «умников», которые решили заработать без усилий. Часто используют шаблоны в связи с тем, что работают на широкий всемирный прокат, и подавляющая часть зрителей этому не придадут значения.