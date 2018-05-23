В Китае российский мультфильм побил все рекорды по сборам

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Франшиза совместной анимационной истории про Снежную королеву настолько полюбилась китайским зрителям, что каждый новый выход продолжения обеспечивает гарантированную прибыль создателям и прокатчикам. По поводу феномена успеха продолжают дискутировать критики.

Пока профессионалы спорят, зрители «голосуют» за проект полноценным юанем. В Китае российский мультфильм «Снежная королева 3: Огонь и лед» побил все рекорды по сборам за полтора месяца и принес правообладателям 11 миллионов долларов, что для полноэкранной анимации является уникальным событием. Таким образом, предыдущий российский рекордсмен в Поднебесной фильм «Сталинград», который потряс китайского зрителя четыре года назад, был отодвинут на второе место.

По словам представителей российского Фонда кино, Китай на сегодня становится самой перспективной и многообещающей площадкой для проката российских фильмов. Оказалось, что китайский зритель намного ближе к сопереживанию киноисторий, сделанных в России. В причинах такого феномена еще предстоит разобраться, как кинокритикам, так и продюсерам будущих художественных проектов в области кино.