Умер Александр Иванкин - режиссер цикла фильмов к 90-летию СВР

Сегодня, 15:02

Ему было 65 лет, и на его счету десятки картин с 1975 года. Первой лентой стал документальный фильм «Каждый день», где он показал себя как режиссера, подающего надежды.

Вчера, 21 мая умер Александр Иванкин. Он стал путеводной звездой советской и российской режиссуры, поскольку за свою карьеру смог снять десятки фильмов и лент. Особой популярностью Иванкина пользовался цикл фильмов к 90-летию Службы внешней разведки.

На данный момент незаконченным остался фильм из 12 серий «Жизнь, правление и смерть Императора Николая II и его семьи» (2018 г). Среди призов и наград перечень отечественных и зарубежных побед и номинаций.