Российский кинокритик не заметил политики на фестивале в Каннах

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Критики и профессионалы продолжают обсуждать завершившийся традиционный Каннский кинофестиваль. Некоторые решения жюри вызвали удивление и подозрение в политических тенденциях.

Однако известный российский кинокритик Антон Долин не заметил политики на фестивале в Каннах. По мнению эксперта, можно говорить лишь о некоторой поддержке мировых трендов. Например, приз за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова, чья героиня в российско-казахском фильме «Айка» была изнасилована. Вручая приз, итальянская актриса Азия Ардженто не забыла в очередной раз «пнуть» поверженного продюсера Харви Вайнштейна, который, оказывается и до нее добрался в свое время.

Долин не зря упомянул об отсутствии политики. Один из призов Каннского кинофестиваля достался фильму Кирилла Серебренникова «Лето». Известно, что западные СМИ очень сильно переживают за российского режиссера, ставшего «жертвой Кремля». Однако фильм получил приз только за саундтрек, к которому непосредственное отношение имеют Рома Зверь и Герман Осипов.