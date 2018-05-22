«Ералаш» в честь ЧМ-2018 снимет в Петербурге серии о футболе

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Детская юмористическая передача удивительным образом сохраняет свою огромную популярность до сегодняшнего времени. Её с удовольствием смотрят даже взрослые.

Свои новые серии «Ералаш» решил выпустить в честь ЧМ-2018. Они будут о футболе и их снимут в Петербурге. В основе сюжетов - казусы, случающиеся на футбольных полях и спортивные байки, а также истории от фанатов футбола. Главными героями, как и прежде, будут дети.

Сообщение об этом сделано 22 мая пресс-службой студии.

Действие будет происходить на петербургских стадионах, футбольных полях, трибунах, а также в раздевалках. Студия «Ералаш» предлагает юным талантливым актёрам принять участие в съёмках.