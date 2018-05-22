Шарлиз Терон сыграет взявшую интервью у Путина журналистку

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В основе сценария будущего фильма лежит модная ныне на Западе тема сексуальных домогательств работодателя к своим подчиненным. Однако на первом плане будут присутствовать также политические аллюзии.

Шарлиз Терон в фильме Джея Роуча сыграет журналистку Мегин Келли, взявшую дважды интервью у президента России Владимира Путина, чем и создала себе известность в профессиональном сообществе. Но сюжет предстоящей картины строится вокруг обнародованных в прошлом году обвинений сотрудниц Fox News против основателя телекомпании Роджера Эйлса. Кстати, Эйлз стал первой настоящей жертвой подобных обвинений. Он умер год назад, не дождавшись сочувствия и хотя бы частичной реабилитации.

После общественного порицания, именно Келли просили вступиться за своего бывшего работодателя. Однако журналистка отказалась, что весьма позитивно сказалось на ее дальнейшей карьере в NBC News. Кстати, политические эксперты после интервью с Путиным были шокированы вольным монтажом Келли своей беседы с российским лидером. Имя Келли в профессиональных кругах уже стало нарицательным.