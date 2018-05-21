В США умер художник Голливуда Билл Голд

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В штате Конниктекут произошла по естественным причинам смерть человека, отдавшего многие десятки лет своей жизни киноиндустрии США. Он ушёл из жизни в возрасте 97 лет.

Известно, что художник Билл Голд, долгое время работавший для Голливуда, умер тихой смертью в своём доме, который находится Олд Гринвиче.

Наиболее известные работы, которые создал Голд – это постеры к одним из самых кассовых фильмов Голливуда. В частности, он их рисовал для «Касабланки», «Заводного апельсина», «Изгоняющего дьявола» и многих других.

Всего за свою карьеру, продолжавшуюся больше 70 лет, он поучаствовал в создании более 2 тысяч постеров к самым различным лентам Голливуда.

Голд при этом работал, как художник, с Федерико Феллини, Альфредом Хичкоком, Клентом Иствудом, Мартином Сюрсезе и другими знаменитостями.

Последняя работа мастера - это постер, который он сделал к снятому в 2011 году фильму «Дж Эдгар». Эта картина была посвящена Эдгару Гуверу, который был первым директором ФБР. Его роль тогда исполнял Ди Каприо, который ещё не был обладателем Оскара.