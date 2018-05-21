Каннское жюри посчитало фильм Сербренникова о Цое недостойным наград

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На этот раз комиссия сочла фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова слишком простым и не достойным приза. Критики считают, что решения жюри в этом году были слишком предсказуемы.

Фильм российского режиссера восприняли довольно однозначно, жюри посчитали его слишком простым, легким для зрителя, но все же недостойным для награды. Подчеркивается, что жюри часто говорили о Серебренникове, которого не было на премьере. Из-за того, что в этот раз состав жюри был слишком разноплановым, они выбрали более простой фильм «Магазинные воришки» от Хирокадзу Корээды.

Фильм о Цое получил лишь одну награду за лучшее музыкальное сопровождение от солиста группы «Звери». Несмотря на всю глубину картины, фильм «Лето» Кирилла Серебренникова жюри не оценили, оставив его без награды.