В Москве умер режиссер запрещенного «Комиссара» Александр Аскольдов

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Ему было 85 лет, знаменитость скончался в больнице. Об этом журналистам сообщила супруга Аскольдова.

Сегодня, 21 мая, в Москве в одной из больниц умер режиссер Александр Аскольдов, снявший в 1967 году «Комиссара», запрещенного в СССР. Вдова знаменитости не сообщает причин его кончины, но в силу возраста артиста можно предположить, что он скончался в результате продолжительной болезни.

В основе фильма «Комиссар» лежит рассказ «В городе Бердичеве», принадлежащий перу Василия Гроссмана. Эта картина является единственной художественной, которую снял Александр Аскольдов. Главную роль сыграла Нонна Мордюкова, представшая в образе комиссара Клавдии Вавиловой. Согласно сюжету, действие происходит в ходе Гражданской войны. Тогда женщина комиссар утратила свою женственность на фоне войны и неожиданная беременность шокировала ее. Эта картина была осуждена в СССР и Аскольдова уволили за профнепригодность, но спустя 20 лет «Комиссар» получил массу международных наград.