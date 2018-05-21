Актриса Патриша Морисон ушла из жизни в возрасте 103 года

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Её смерть, как пишут американские СМИ, произошла по естественным причинам. Женщина умерла в своём доме, находящемся в Лос-Анджелесе.

Ролей в её кинокарьере было не очень много. Однако те, которые исполнила актриса, надолго запомнились почитателям. Особенно яркими были образы, которые она сыграла в «Целуй меня, Кэт» и «Прелюдии к убийству».

Первый фильм является бродвейским мюзиклом, снятым в 1933 году, а второй – лентой Роя Уильяма, посвящённой Шерлоку Холмсу.

С актёрской карьерой Патриша Морисон рассталась лишь в пожилом возрасте. После этого она решила попробовать себя в живописи. Она успела устроить в Лос-Анджелесе несколько выставок своих работ.

Многие из американских киноактёров демонстрируют завидное долголетие. В частности, Джозефу Кампанелле, скончавшемуся недавно в Калифорнии, было 93 года.