Сценарист: Во всем мире ожидается массовое закрытие кинотеатров

Сегодня, 05:15

В ближайшее время кинотеатры исчезнут, а фильмы и телесериалы будут транслироваться через интернет. Об этом заявил сценарист Роберт Макки.

Сценарист и преподаватель сценарного дела Роберт Макки заявил о том, что кинотеатры вскоре станут экзотикой, так как люди будут смотреть фильмы и сериалы с экранов компьютеров или телевизоров.

Он отметил, что теперь крупной телевизионной формой является 50-75-100 часов повествования и перед писателями будущего поколения будет стоять сложная задача в понимании человеческой природы так глубоко, как никогда ранее.

Макки также отметил умение повествовать и правильно преподносить информацию. Он привел в пример знаменитого Стива Джобса, который, по его мнению, был потрясающим рассказчиком.

Роберт Макки стал известен благодаря семинарам по написанию историй, в которых принимали участие такие знаменитости, как Джулия Робертс, Мег Райан, Дэвид Боуи, Питер Джексон.