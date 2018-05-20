Опубликован первый ролик к фильму о трагедии перевала Дятлова

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Продюсер Дмитрий Артемьев поделился первым роликом, анонсирующем новый долгожданный фильм «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой».

Продюсер данного проекта пояснил, что в своем аккаунте он опубликовал не тизер, а скорее анонс тизера, ведь ролик, вместо должных 20 секунд, длится около 50, а сократить там нечего, так как видео в полной мере передают полноценную картину. Решено было так и оставить.

На видео заметно, что создатели картины учли все до мелочей: снег, пурга, заснеженные деревья, лыжня, которую тропят туристы, клетчатая рубашка одного из туристов, рука, бросающая ветки в костер, те самые часы на руке одного из путешественников, которые чудом удалось найти на блошином рынке, на которых даже время указано правильное.

Оканчивается видео цифрами с датой трагедии - 02.02.1959, которые превращаются в дату, когда зрителям стоит ждать выхода официального тизера к картине - 06.06.2018. Съемки фильма «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой», основанного на подлинной истории трагедии, стартовали 11 апреля. Режиссером выступил Сергей Даровский.