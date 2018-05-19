Молодая актриса из Казахстана победила на фестивале в Каннах

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Совершить такой прорыв в карьере Самал Еслямовой удалось благодаря главной роли в кинокартине "Айка". Режиссером фильма стал россиянин Сергей Дворцевой.

Жюри Каннского фестиваля признало казахстанскую актрису Самал Еслямову лучшей в номинации за роль в фильме "Айка". Артистка до последнего не могла поверить, что ей удалось обойти более опытных и известных конкуренток. Самал заявила, что победа на Каннском фестивале для нее лучшее и самое яркое событие в жизни. Именно для этого она упорно училась и снималась в кино, прикладывая все усилия, чтобы стать лучшей.

Еслямова поблагодарила за работу и поддержку режиссера кинокартины "Айка" Сергея Дворцевого, ведь его работа это 50% успеха самой актрисы. Пока Еслямовой удалось сняться только в двух кинолентах - "Айка" и "Тюльпан".

Напомним, что на кинофестивале в Каннах на победу претендует 21 кинокартина, среди них фильм "Лето" Кирилла Серебренникова.