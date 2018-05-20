Режиссер Терри Гиллиам рассказал, в каких фильмах нуждается мир

Сегодня, 03:30

Кинодеятель убежден, что картины с вымышленными персонажами, обладающими суперсилами, не существующими в природе – это совсем не то, чего требуют зрители. По его мнению, общественность необходимо приблизить к реальности, чем он и пытается заняться.

Терри Гиллиам убежден, что сейчас на экранах во многих странах люди восхищаются супергероями, однако повторять их достижения никто не способен. Известный режиссер знает, в каких фильмах нуждается мир, и речь идет о тех проектах, где показаны реальные человеческие победы. Таким Гиллиам может считать свой фильм «Человек, который убил Дон Кихота».

Данная картина была показана во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, во время завершающей части мероприятия. В съемках также принимала участие актриса Ольга Куриленка, которая поблагодарила режиссера за сотрудничество и возможность сыграть настоящую стерву. Артистка подчеркнула, что данная главная героиня в ее исполнении была самой «стервозной» за всю карьеру Куриленко.