Саундтрек таганрожца Ромы Зверя стал лучшим на Каннском фестивале

Сегодня, 11:14

Во Франции Роман Билык и Герман Осипов стали номинантами престижной премии под названием Cannes Soundtrack 2018 за песню, которая звучала в фильме "Лето". Режиссёром киноленты выступил ростовчанин Кирилл Серебренников.

Главным событием торжества стало, то что житель Таганрога Рома Зверь завоевал премию лучшего саундтрека на Каннском фестивале. Артисты стали музпродюсерами кинокартины.

"Это победа!", - лаконично и сдержано резюмировал Роман Зверь.

Стоит заметить, что такой успех заставил восторгаться его творчеством. Пользователи интернета прокомментировали победу своими поздравлениями.

Стоит напомнить, в фильме "Лето" повествуется про взаимоотношения советских рок-звёзд. Роман Билык сыграл роль приятеля Виктора Цоя. Лента оказалась в конкурсной программе самого престижного французского кинофестиваля. Что касается Серебренникова, он сейчас находится под домашним арестом по делу хищения 150 миллионов рублей.