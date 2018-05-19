Режиссер Гаспар Ноэ употребляет наркотики

Сегодня, 02:30

Режиссер известной кинокартины «Вход в пустоту» сам признался в чрезмерном употреблении наркотических веществ. Обычно, мужчина принимает дозу перед началом съемок.

«Я уже перепробовал все наркотики, которые смог достать легальным и нелегальным способами», - говорит Гаспар. Особенно сильно режиссер налегает на наркотики перед съемками. Он рассказал, что это все из-за стресса и желания расслабиться. Ноэ сообщил, что под воздействием разных таблеток происходят разные ощущения. Иногда ты попадаешь в рай, иногда можешь проснуться в самом аду, - говорит режиссер. Однако француз подчеркивает, что на данный момент не имеет столь вредной привычки. Но все самые ужасные события и поступки Гаспар связывает не с наркотиками, а именно с чрезмерным употреблением алкоголя. Гаспар Ноэ стал популярным благодаря таким фильмам, как «Любовь», «Необратимость» и «Вход в пустоту». Его часто критиковали из-за слишком грубых сцен насилия в его картинах.